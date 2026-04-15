'टॉक्सिक': हॉलीवुड के मंच पर भारतीय गैंगस्टर फिल्म का ऐसा अवतार; जो दुनिया को चौंका देगा
कन्नड स्टार यश ने लास वेगास में सिनेमाकॉन 2026 में अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोनअप्स' को पेश किया। यह अंग्रेजी फिल्म गैंगस्टर शैली को एक नया आयाम देने वाली है, जिसमें सिर्फ एक्शन के बजाय जटिल किरदारों और मनोवैज्ञानिक मोडों पर ज्यादा जोर दिया गया है। यश ने निर्देशक गीता मोहनदास के रचनात्मक दृष्टिकोण की खूब सराहना की। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में भारतीय कहानी कहने के तरीके को एक वैश्विक अंदाज के साथ बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है।
'टॉक्सिक' 4 जून 2026 को रिलीज होगी
यह फिल्म 4 जून 2026 को पूरी दुनिया के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 'टॉक्सिक' एक ऐसा कई परतों वाला गैंगस्टर ड्रामा है, जिसे आधुनिक अंदाज में तैयार किया गया है। यश और निर्माता नमित मल्होत्रा दोनों को पूरा भरोसा है कि इसकी अनूठी कहानी और भव्य दृश्य दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आएंगे। यह फिल्म साबित करेगी कि भारतीय सिनेमा ने कितनी तरक्की कर ली है।