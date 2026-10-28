लॉस एंजेलिस में 'रामायण' की गूंज, यश बोले- जड़ें नहीं तय करतीं आपकी उड़ान

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' 2 भागों में आने वाली है। इसमें रणबीर कपूर भगवान राम और साईं पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रहे हैं।

यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे और नमित मल्होत्रा के साथ मिलकर इसे सह-निर्माता भी कर रहे हैं।

4,000 करोड़ रुपये के बड़े बजट वाली इस फिल्म का पहला भाग 5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज होगा। इसका मकसद भारतीय कहानी कहने की परंपरा को हर जगह के दर्शकों तक पहुंचाना है।