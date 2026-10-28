लॉस एंजेलिस में 'रामायण' की गूंज, यश बोले- जड़ें नहीं तय करतीं आपकी उड़ान
'रामायण' के लॉस एंजेलिस प्रीमियर में कन्नड़ अभिनेता यश ने अपनी यात्रा के बारे में खुलकर बात की है।
उन्होंने कहा, "आप कहां से शुरू करते हैं, यह कभी तय नहीं करता कि आप कितनी दूर जा सकते हैं।"
यश ने कन्नड़ सिनेमा से अपनी जड़ों और दुनियाभर मंच पर भारतीय कहानियों को दिखाने पर गर्व जताया। उनके इस तरह अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करने से फैंस बहुत खुश हुए।
नितेश निर्देशित 'रामायण' कब होगी रिलीज?
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' 2 भागों में आने वाली है। इसमें रणबीर कपूर भगवान राम और साईं पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रहे हैं।
यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे और नमित मल्होत्रा के साथ मिलकर इसे सह-निर्माता भी कर रहे हैं।
4,000 करोड़ रुपये के बड़े बजट वाली इस फिल्म का पहला भाग 5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज होगा। इसका मकसद भारतीय कहानी कहने की परंपरा को हर जगह के दर्शकों तक पहुंचाना है।