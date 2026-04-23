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यश, प्रभास, राम चरण या रजनीकांत; इस साल कौन बनेगा बॉक्स ऑफिस का असली 'सुल्तान'?
इस साल कौन बनेगा बॉक्स ऑफिस का बादशाह?

यश, प्रभास, राम चरण या रजनीकांत; इस साल कौन बनेगा बॉक्स ऑफिस का असली 'सुल्तान'?

लेखन नेहा शर्मा
Apr 23, 2026
10:33 am
क्या है खबर?

इस साल बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान आने वाला है, जो सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स को तहस-नहस कर देगा। यश की 'टॉक्सिक' से लेकर प्रभास की 'फौजी' तक, और रजनीकांत के 'जेलर 2' से लेकर नानी की 'द पैराडाइज' तक, ये साल पैन इंडिया फिल्मों के नाम होने वाला है। क्या इस बार बॉक्स ऑफिस का 'सुल्तान' कोई पुराना दिग्गज बनेगा या फिर कोई नया सुपरस्टार बाजी मार ले जाएगा? एक नजर आने वाली साउथ की बड़ी फिल्मों पर।

#1

'टॉक्सिक'

'रॉकीभाई' के नाम से मशहूर यश लंबे इंतजार के बाद पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। 'टॉक्सिक' साल 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं। इसका निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गीतू मोहनदास ने किया है। यह फिल्म मुख्य रूप से कन्नड़ और इंग्लिश में शूट की गई है। फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगू और मलयालम के साथ-साथ कई अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में 4 जून, 2026 को रिलीज होगी।

#2

'पेड्डी'

राम चरण की 'पेड्डी' एक इमोशनल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो आपको 80 के दशक के ग्रामीण भारत की याद दिलाएगी। फिल्म में पहली बार जाह्नवी कपूर और राम चरण की जोड़ी पर्दे पर दिखेगी। इनके अलावा, कन्नड़ सुपरस्टार शिव राजकुमार और जगपति बाबू भी मुख्य भूमिकाओं में हैं, जो इसके पैन-इंडिया स्तर और ऊपर ले जाते हैं। इसका संगीत ऑस्कर विजेता एआर रहमान दे रहे हैं। जून 2026 में ये फिल्म अलग-अलग भाषाओं में सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

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#3

'जेलर 2'

नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी 'जेलर' ने 2023 में दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस को हिला दिया था। इसका दूसरा भाग 'जेलर 2' पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। रजनीकांत फिर अपने कालजयी किरदार 'मुथुवेल पांडियन' के रूप में लौट रहे हैं। इसके विजुअल्स और सिनेमैटोग्राफी पर पानी की तरह पैसा बहाया गया है। इसमें मोहनलाल या शिव राजकुमार जैसे कुछ बड़े पैन-इंडिया कैमियो भी देखने को मिल सकते हैं। फिल्म 12 जून, 2026 को पर्दे पर आएगी।

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#4 और #5

'फौजी' और 'द पैराडाइज'

प्रभास एक बार फिर एक ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हैं, जो उनके फैंस को 'बाहुबली' वाले भव्य स्तर की याद दिलाएगी। इसमें प्रभास एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सिपाही का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म 2026 के अंत तक सिनेमाघरों में आएगी। उधर 'दसरा' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद 'नेचुरल स्टार' नानी और डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर वापस आ रही है। फिल्म 'द पैराडाइज' 21 अगस्त को 8 अलग-अलग भाषाओं में रिलीज होगी।

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