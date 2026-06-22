यश की फिल्म 'टॉक्सिक' 2026 में देगी दस्तक, 2 साल की देरी में छिपा है ये बड़ा राज

'टॉक्सिक' में होगा यश का डबल रोल

नई रिलीज डेट ओणम, ईद, रक्षाबंधन और वरमहालक्ष्मी जैसे बड़े त्योहारों के साथ पड़ रही है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को लेकर खूब चर्चा रहने की उम्मीद है।

फिल्म में यश 2 अलग-अलग किरदारों, राया और टिकट, में नजर आएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, रुक्मिणी वसंत, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगी।

यश ने दर्शकों को भरोसा दिलाया है कि उनका इंतजार बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का पल बनेगी।