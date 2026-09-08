यश ने 'रामायण' के लिए छोड़े 100 करोड़, अब साउथ के दर्शक तय करेंगे उनकी फीस

इस डील के बाद, यश की कमाई अब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगी कि 'रामायण' साउथ के बॉक्स ऑफिस पर कितना अच्छा प्रदर्शन करती है।

अगर फिल्म सफल होती है, तो उन्हें तय फीस से कहीं ज्यादा पैसा मिल सकता है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में दिखेंगे, साई पल्लवी सीता और सनी देओल हनुमान की भूमिका निभाएंगे।

फिल्म का पहला पार्ट 6 नवंबर, 2026 को दुनिया भर में रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 के मौके पर आएगा।