'टॉक्सिक' की आलोचना पर यश ने तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या बोले?

अभिनेता यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' जब से आई है, तब से ही इसे अश्लील बताया जा रहा है।

खासकर कियारा आडवाणी के साथ 'तबाही' गाना रिलीज होने के बाद तो यह बहस और बढ़ गई। इन आरोपों पर यश ने 'आप की अदालत' कार्यक्रम में जवाब दिया।

उन्होंने साफ शब्दों में कहा, 'अश्लीलता बिल्कुल गलत है। मेरी फिल्म में तो मैंने एक भी किस सीन नहीं दिया है।'

यश ने समझाया कि 'टॉक्सिक' फिल्म का मकसद जेन जी यानी आज की युवा पीढ़ी के बीच आजादी और अपनी बात खुलकर कहने जैसे मुद्दों पर चर्चा छेड़ना है।

उनका मानना है, 'यह दुनिया युवाओं की है। हर किसी को अपनी बात कहने की पूरी आजादी होनी चाहिए।'