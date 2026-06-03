कन्नड़ सिनेमा की मशहूर जोड़ी यश और राधिका पंडित ने अलीबाग में खरीदा सपनों का आशियाना
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कन्नड़ सिनेमा की मशहूर जोड़ी यश और राधिका पंडित ने महाराष्ट्र के अलीबाग में समुद्र किनारे एक शानदार जमीन खरीदी है।
यह जमीन 18 मई, 2026 को रजिस्टर की गई थी। गांव कमलाथ में समुद्र तट से सटी इस नई जगह में 2 जुड़े हुए प्लॉट शामिल हैं।
कितने एकड़ में फैली है जमीन?
यह जमीन करीब 1.3 एकड़ में फैली है और इस पर पहले से ही एक मकान बना हुआ है। इस सौदे के लिए उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी और अन्य शुल्कों में 1.44 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया है।
सीधा समुद्र तट तक पहुंच और सेलिब्रिटीज के पसंदीदा किहीम बीच के पास होने की वजह से यह साफ है कि अलीबाग क्यों ऐसी शानदार छुट्टियों के लिए पहली पसंद बनता जा रहा है।