'टॉक्सिक' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन की रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत, यश-कियारा की फिल्म ने कमाए 50 करोड़ से ज्यादा
यश और कियारा आडवाणी की नई फिल्म 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' ने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार शुरुआत की है। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर पूरे भारत में मॉर्निंग शोज से 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया। गीतु मोहनदास के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म आजादी के बाद के गोवा में सेट है, जिसमें मुक्ति और नैतिकता जैसे गंभीर विषयों को उठाया गया है।
'टॉक्सिक' ने दोपहर 2 बजे तक 48.53 करोड़ कमाए, हिंदी संस्करण आगे रहा
दोपहर 2 बजे तक 'टॉक्सिक' ने देशभर में कुल 48.53 करोड़ रुपये कमा लिए थे। इसमें हिंदी वर्जन ने 24.27 करोड़ रुपये के साथ सबसे ज्यादा कमाई की। इसके बाद कन्नड़ वर्जन से 13.93 करोड़ और तेलुगु वर्जन से 7.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ। तमिल और मलयालम वर्जन का प्रदर्शन भी कम होने के बावजूद ठोस रहा। फिल्म देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी, खासकर कन्नड़ वर्जन ने 90 प्रतिशत से ज्यादा ऑक्युपेंसी दर्ज की। मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद, नयनतारा और हुमा कुरैशी जैसे मशहूर कलाकारों के होने से फिल्म का बज हर जगह बना रहा।