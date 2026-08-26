'टॉक्सिक' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन की रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत, यश-कियारा की फिल्म ने कमाए 50 करोड़ से ज्यादा

दोपहर 2 बजे तक 'टॉक्सिक' ने देशभर में कुल 48.53 करोड़ रुपये कमा लिए थे। इसमें हिंदी वर्जन ने 24.27 करोड़ रुपये के साथ सबसे ज्यादा कमाई की। इसके बाद कन्नड़ वर्जन से 13.93 करोड़ और तेलुगु वर्जन से 7.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ। तमिल और मलयालम वर्जन का प्रदर्शन भी कम होने के बावजूद ठोस रहा। फिल्म देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी, खासकर कन्नड़ वर्जन ने 90 प्रतिशत से ज्यादा ऑक्युपेंसी दर्ज की। मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद, नयनतारा और हुमा कुरैशी जैसे मशहूर कलाकारों के होने से फिल्म का बज हर जगह बना रहा।