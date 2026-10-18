यामी गौतम की 'नई नवेली' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, राजकुमार राव की फिल्म 'प्रहार' को दी मात

यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' ने रिलीज के दूसरे दिन यानी 17 अक्टूबर को भारत में 4 करोड़ रुपये की कमाई की। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 3.25 करोड़ रुपये कमाए थे। इसके साथ ही फिल्म की 2 दिनों की कुल कमाई 7.25 करोड़ रुपये हो गई है, वहीं दुनियाभर में फिल्म की कमाई 10.13 करोड़ रुपये पहुंच गई है। दूसरे दिन भी इस फिल्म ने राजकुमार राव की 'प्रहार' से ज्यादा कमाई की।