'आर्टिकल 370' के लिए यामी गौतम को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

फरवरी 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'आर्टिकल 370' 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के ऐतिहासिक घटनाक्रम के दौरान खुफिया महकमे के महत्वपूर्ण काम-काज को दर्शाती है।

फिल्म के एक्शन सीन के लिए यमी ने कड़ी शारीरिक ट्रेनिंग ली थी। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर शशवत सचदेव ने भी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन (गाने) का अवार्ड अपने नाम किया है।

इन दोनों को मिले सम्मान से फिल्म 'आर्टिकल 370' के लिए यह साल वाकई शानदार रहा है।