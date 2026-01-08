यामी गौतम पहली बार हॉरर कॉमेडी फिल्म में दिखाएंगी दम, मिली आनंद राय की 'नई नवेली' 

LOADING...
यामी गौतम ने पहली बार आनंद राय से मिलाया हाथ

लेखन नेहा शर्मा
Jan 08, 2026
12:53 pm
क्या है खबर?

यामी गौतम अपने फिल्मी करियर में पहली बार हॉरर कॉमेडी की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। अब तक कई दमदार किरदारों निभा चुकीं यामी को इस बिल्कुल नए जॉनर में पेश करने की जिम्मेदारी संभाली है निर्माता- निर्देशक आनंद एल राय ने। फिल्म के जरिए दर्शकों को यामी का ऐसा अवतार देखने को मिलेगा, जो पहले कभी पर्दे पर नहीं दिखा, जहां डर और हंसी का अनोखा मेल उनके प्रदर्शन को बेहद खास बना देगा।

तैयारी

अब दर्शकों को हंसाने के साथ-साथ डराएंगी यामी

बॉलीवुड में हॉरर-कॉमेडी की बढ़ती दीवानगी को देखते हुए अब यामी भी इस रेस में शामिल हो गई हैं। पिछली बार अपनी गंभीर कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'हक' की सफलता के बाद यामी अब दर्शकों को डराने और हंसाने के लिए तैयार हैं। मिड डे के मुताबिक, यामी को आनंद राय के प्रोडक्शन की अगली 'हॉरर-कॉमेडी' फिल्म के लिए फाइनल कर लिया गया है, जिसका नाम 'नई नवेली' रखा गया है। इसकी शूटिंग इसी साल फरवरी से शुरू होने वाली है।

रिपोर्ट

'सितारे जमीन पर' और 'लापता लेडीज' वाले लेखक ने संभाला मोर्चा

ये फिल्म यामी और आनंद एल राय के प्रोडक्शन हाउस कलर येलो के बीच पहली जुगलबंदी होगी। ये यामी के लिए एक बिल्कुल नया प्रयोग है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस तरह की भूमिका नहीं निभाई है। भारतीय लोककथाओं और पौराणिक कथाओं की जड़ों से जुड़ी इस हॉरर-कॉमेडी की पटकथा दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है, जो इससे पहले आमिर खान की 'सितारे जमीन पर', 'लापता लेडीज' जैसी फिल्मों और 'हीरामंडी' जैसी चर्चित वेब सीरीज की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं।

दम

अपने दम पर फिल्म हिट करने का माद्दा रखती हैं यामी

यामी ने खुद को एक ऐसी भरोसेमंद अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया है, जो कंटेंट प्रधान सिनेमा और व्यावसायिक सफलता के बीच बेहतरीन संतुलन बनाए रखती हैं। उनकी हालिया रिलीज, कोर्टरूम ड्रामा 'हक' में उनके दमदार अभिनय ने खूब वाहवाही बटोरी। इससे पहले साल 2024 में आई उनकी फिल्म 'आर्टिकल 370' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इन सफलताओं ने यह साबित कर दिया है कि यामी अपने दम पर फिल्म को कामयाब बनाने की ताकत रखती हैं।

हक

OTT पर छाईं यामी गौतम

यामी की फिल्म 'हक' ने OTT पर आते ही तहलका मचा दिया है। नवंबर 2025 में बड़े पर्दे पर आने के बाद ये फिल्म इसी महीने OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हुई और देखते ही देखते टॉप 10 की सूची में नंबर 1 पायदान पर काबिज हो गई है। 'हक' ने सिनेमाघरों में लगभग 29 करोड़ रुपये कमाए थे, लेकिन इसकी असली ताकत OTT पर देखने को मिल रही है इस फिल्म को घर-बैठे दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है।

