यामी गौतम ने बिखेरा 'नयी नवेली' के प्रमोशन में जलवा, मनीष मल्होत्रा की साड़ी ने किया सबको दीवाना

इस खास साड़ी के साथ यामी ने सुनहरी कढ़ाई वाला ब्लाउज पहना था। उन्होंने अपने लुक को सोने के झुमकों, पतली चूड़ियों और एक बड़ी सी अंगूठी से और निखारा।

बता दें कि 'नयी नवेली' एक फैंटेसी हॉरर-कॉमेडी फिल्म है। इसकी कहानी मेरठ में सेट है, जिसमें यामी 'मोहिनी' नाम की एक नई दुल्हन का किरदार निभा रही हैं, जिसके पास कुछ राज़ हैं।

यह फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।