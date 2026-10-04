अपनी तस्वीरों से छेड़छाड़ पर यामी गौतम की अपील

यामी गौतम AI फोटो एडिटिंग से हुईं परेशान, मीडिया से की ये खास अपील

लेखन नेहा शर्मा 03:29 pm Oct 04, 202603:29 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनी तस्वीरों के बढ़ते खतरे के बीच अभिनेत्री यामी गौतम ने सोशल मीडिया पर एक खास अपील की है। उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों की अपनी तस्वीरों और वीडियो से छेड़छाड़ न करने का अनुरोध करते हुए साफ किया कि बिना अनुमति फोटो की क्वालिटी भी नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। जूनियर एनटीआर द्वारा फिल्म 'देवरा' के गाने के AI वीडियो पर आपत्ति जताने के बाद आया यामी का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है।