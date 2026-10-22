'नई नवेली' ने 'प्रहार' की कर डाली छुट्टी, बॉक्स ऑफिस पर रहा यामी गौतम का जलवा
यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' ने 21 अक्टूबर, 2026 तक राजकुमार राव की फिल्म 'प्रहार' को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है।
फिल्म ने छठे दिन भारत में 2 करोड़ रुपये कमाए। इसके साथ ही, 'नई नवेली' की भारत में कुल नेट कमाई 20.65 करोड़ रुपये हो गई है और घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 24.54 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
वहीं, दुनियाभर में इसने कुल 27.19 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस कमाई के साथ 'प्रहार' अब काफी पीछे छूट गई है।
राजकुमार की 'प्रहार' की कमाई में आई 54.5 प्रतिशत की गिरावट
'प्रहार' ने भले ही अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन हफ्ते के बीच में इसकी कमाई में अचानक 54.5 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई।
अब भारत में इसकी कुल कमाई 15.95 करोड़ रुपये है और दुनियाभर में यह 21.40 करोड़ रुपये पर सिमट गई है।
कम शो मिलने के बावजूद 'प्रहार' को देखने के लिए दर्शक कम ही पहुंच रहे हैं। यह बात दिखाती है कि बॉलीवुड में दर्शकों का रुझान कितनी जल्दी बदल सकता है।