'नई नवेली' ने 'प्रहार' की कर डाली छुट्टी, बॉक्स ऑफिस पर रहा यामी गौतम का जलवा

यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' ने 21 अक्टूबर, 2026 तक राजकुमार राव की फिल्म 'प्रहार' को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है।

फिल्म ने छठे दिन भारत में 2 करोड़ रुपये कमाए। इसके साथ ही, 'नई नवेली' की भारत में कुल नेट कमाई 20.65 करोड़ रुपये हो गई है और घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 24.54 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

वहीं, दुनियाभर में इसने कुल 27.19 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस कमाई के साथ 'प्रहार' अब काफी पीछे छूट गई है।