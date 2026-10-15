यामी गौतम ने 'नई नवेली' के लिए अयोध्या राम मंदिर में लिया आशीर्वाद

बालाजी मोहन के निर्देशन में बनी 'नई नवेली' में पारिवारिक ड्रामा, फैंटेसी और एक्शन का मिश्रण है। इसमें यामी मोहिनी नाम की एक नई-नवेली बहू का किरदार निभा रही हैं, जो अपने नए परिवार में कदम रखती है।

फिल्म में उनके साथ आदिनाथ एम कोठारे और अनुराग ठाकुर भी नजर आएंगे। इसकी कहानी हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है।

आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा ने इसे निर्मित किया है, वहीं संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया है।