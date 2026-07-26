'एवेंजर्स: डूम्सडे' के लिए एक मंच पर आए 'एक्स-मेन' के सितारे, कॉमिक-कॉन में दिखी जबरदस्त दीवानगी
मार्वल फैन्स के लिए कॉमिक-कॉन से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एक्स-मेन के पुराने लोकप्रिय कलाकार एक बार फिर एक मंच पर साथ आए और आने वाली नई फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' को लेकर फैन्स का उत्साह दोगुना कर दिया।
इस खास इवेंट में जेम्स मार्सडेन (साइक्लॉप्स), रेबेका रोमजिन (मिस्टिक) और केल्सी ग्रामर (बीस्ट) शामिल हुए। इनके साथ 'ब्लैक पैंथर' और 'थंडरबोल्ट्स' फिल्मों के सितारे भी मौजूद थे। हालांकि, पैट्रिक स्टीवर्ट, इयान मैककेलन और एलन कमिंग जैसे दिग्गज कलाकार इस इवेंट में नहीं आ सके, फिर भी पुरानी X-मेन टीम को एक साथ देखना प्रशंसकों के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं था।
कब रिलीज होगी 'एवेंजर्स: डूम्सडे'?
फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' 18 दिसंबर, 2026 को दर्शकों के सामने आएगी। इस फिल्म में 'एक्स-मेन', 'एवेंजर्स', 'फैंटेस्टिक फोर' और 'वकांडा' के हीरोज एक साथ मिलकर डॉक्टर डूम का सामना करेंगे।
साल 2019 में डिज्नी द्वारा फॉक्स कंपनी को खरीदने के बाद ही यह बड़ा धमाल (क्रॉसओवर) मुमकिन हो पाया है। खबर है कि पैट्रिक स्टीवर्ट, इयान मैककेलन, जेम्स मार्सडेन, रेबेका रोमजिन, केल्सी ग्रामर और एलन कमिंग जैसे पुराने दिग्गज कलाकार इस फिल्म में वापसी करेंगे। इनके साथ ही चैनिंग टैटम भी 'गैम्बिट' के रोल में नजर आएंगे।
साल 2000 में आई पहली 'एक्स-मेन' फिल्म से शुरू हुआ यह 26 सालों का लंबा सफर अब एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुँचने वाला है, जो इसके पुराने फैंस के लिए बेहद खास लम्हा होगा।