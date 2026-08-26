मेगन मार्कल ने UK जाने से ठीक कुछ दिन पहले किया नया ऐलान, जानिए क्या कहा?
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मेघन मार्कल ने अपने लाइफस्टाइल ब्रांड के तहत एक नया स्पाइस्ड एप्पल बटर लॉन्च किया है। उन्होंने इसे ऐसे समय में पेश किया है, जब वह और प्रिंस हैरी UK लौटने की तैयारी कर रहे हैं।
यह स्प्रेड पतझड़ के आरामदायक मौसम का अहसास कराता है, जिसमें बाग के ताजे सेब और गर्म मसालों का स्वाद है। यह 7.6 औंस के जार में उपलब्ध है।
मेघन ने दादी की एप्पल बटर रेसिपी को फिर से जीवंत किया
मेघन के लिए यह सिर्फ कोई आम उत्पाद नहीं; उन्होंने अपनी दादी की एप्पल बटर टोस्ट की उस पुरानी रेसिपी को फिर से सामने लाया है, जिसे वह कभी अपने ब्लॉग 'द टाइग' पर साझा कर चुकी थीं।
भले ही यह शाही जोड़ा अपने नए UK वाले घर में बसने वाला है, लेकिन कैलिफोर्निया में उनका ठिकाना बरकरार रहेगा। इस बीच, मेघन अपने अमेरिकी प्रोजेक्ट्स को दूर से संभालती रहेंगी, जबकि हैरी बर्मिंघम में 2027 के इनविक्टस गेम्स की तैयारियों में जुटे हैं।