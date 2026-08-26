मेगन मार्कल ने UK जाने से ठीक कुछ दिन पहले किया नया ऐलान, जानिए क्या कहा?

मेघन के लिए यह सिर्फ कोई आम उत्पाद नहीं; उन्होंने अपनी दादी की एप्पल बटर टोस्ट की उस पुरानी रेसिपी को फिर से सामने लाया है, जिसे वह कभी अपने ब्लॉग 'द टाइग' पर साझा कर चुकी थीं।

भले ही यह शाही जोड़ा अपने नए UK वाले घर में बसने वाला है, लेकिन कैलिफोर्निया में उनका ठिकाना बरकरार रहेगा। इस बीच, मेघन अपने अमेरिकी प्रोजेक्ट्स को दूर से संभालती रहेंगी, जबकि हैरी बर्मिंघम में 2027 के इनविक्टस गेम्स की तैयारियों में जुटे हैं।