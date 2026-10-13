काजी तौकीर करेंगे अरिजीत सिंह के साथ बड़ा म्यूजिक सहयोग, भाई ने की पुष्टि
मनोरंजन
काजी तौकीर, जिन्होंने 2005 में 'फेम गुरुकुल' जीता था, अब गायक अरिजीत सिंह के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं।
इस खबर की पुष्टि काजी के भाई तौसीफ ने की है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा और खूबसूरत बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अभी तो बस शुरुआत है और काम अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है।
यह ऐलान ऐसे वक्त पर हुआ है, जब काजी 'बिग बॉस 20' के जरिए टीवी पर वापसी कर रहे हैं।
काजी ने नहीं मानी हार
करियर में कई उतार-चढ़ाव आए, उनके अभिनय के कई प्रोजेक्ट्स अटक गए, लेकिन काजी ने संगीत और अभिनय के अपने जुनून को नहीं छोड़ा।
उनके भाई ने बताया कि काजी ने कितनी लगन से काम किया है, उनकी इच्छाशक्ति कभी कमजोर नहीं पड़ी।