काजी तौकीर करेंगे अरिजीत सिंह के साथ बड़ा म्यूजिक सहयोग, भाई ने की पुष्टि

काजी तौकीर, जिन्होंने 2005 में 'फेम गुरुकुल' जीता था, अब गायक अरिजीत सिंह के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं।

इस खबर की पुष्टि काजी के भाई तौसीफ ने की है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा और खूबसूरत बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अभी तो बस शुरुआत है और काम अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है।

यह ऐलान ऐसे वक्त पर हुआ है, जब काजी 'बिग बॉस 20' के जरिए टीवी पर वापसी कर रहे हैं।