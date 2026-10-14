अर्जुन बिजलानी ने टी-शर्ट विवाद के बीच हाथ जोड़कर मांगी माफी, बताई सच्चाई
अभिनेता अर्जुन बिजलानी ने माफी मांगी है। उनकी पत्नी नेहा स्वामी बिजलानी ने एक ऐसी टी-शर्ट पहनी थी, जिस पर पैगंबर के बारे में उर्दू में लिखा था। इस टी-शर्ट को देखकर कुछ ऑनलाइन यूजर्स नाराज हो गए थे।
अर्जुन ने बताया कि यह टी-शर्ट उन्हें बैंकॉक में एक फैन ने तोहफे में दी थी। उन्हें वाकई नहीं पता था कि उस पर क्या लिखा है।
अर्जुन ने नेहा को ट्रोल करने और उन्हें धमकी देने वालों पर भी अपनी नाराजगी जताई है।
अर्जुन ने की यह अपील
अर्जुन ने इस बात पर जोर दिया कि उनका मकसद किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने कहा, "जब नेहा ने टी-शर्ट पहनी थी, तब उन्हें उस पर लिखी बातों का मतलब और उनका महत्व बिलकुल नहीं पता था।"
उन्होंने आगे से और भी सावधान रहने का वादा किया है। साथ ही, उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी बात पर तुरंत गुस्सा होने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें।
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई।