अर्जुन बिजलानी ने टी-शर्ट विवाद के बीच हाथ जोड़कर मांगी माफी, बताई सच्चाई

अर्जुन ने इस बात पर जोर दिया कि उनका मकसद किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने कहा, "जब नेहा ने टी-शर्ट पहनी थी, तब उन्हें उस पर लिखी बातों का मतलब और उनका महत्व बिलकुल नहीं पता था।"

उन्होंने आगे से और भी सावधान रहने का वादा किया है। साथ ही, उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी बात पर तुरंत गुस्सा होने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें।

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई।