'सतलुज' को OTT से हटाए जाने पर भड़के लोग

दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' 2 दिन बाद OTT से हटी, सुखबीर बादल ने जताई नाराजगी

लेखन ज्योति सिंह 10:21 am Jul 06, 202610:21 am

क्या है खबर?

दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' लंबे समय से सेंसर बोर्ड की मंजूरी का इंतजार कर रही थी। 4 जुलाई को निर्देशक हनी त्रेहान ने इसे सिनेमाघरों की बजाए ZEE5 पर रिलीज किया। चौंकाने वाली बात यह रही कि 2 दिन के अंदर फिल्म को OTT से हटा दिया गया। निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ऐलान किया कि फिल्म अब OTT से हट चुकी है। इस बात से खफा फैंस ने अपनी नाराजगी जाहिर की है।