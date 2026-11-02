सैयामी खेर की इंडस्ट्री के बारे में राय

सैयामी खेर ने क्यों ठुकराईं 2 बड़ी फिल्में? अभिनेत्री ने खुद किया वजह का खुलासा

लेखन सयाली 04:30 pm Nov 02, 202604:30 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री सैयामी खेर ने 10 साल पहले फिल्म जगत में कदम रखा और कई फिल्मों में काम करके अपना लोहा मनवाया। अब एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बॉलीवुड में अपने एक दशक लंबे सफर के बारे में बात की। न्यूज18 से बात करते हुए अभिनेत्री ने बताया कि उनकी फिल्म 'मिर्ज्या' की शूटिंग खत्म होने के बाद उन्हें 2 बड़ी फिल्मों के ऑफर आए थे। हालांकि, किरदार कुछ खास न होने की वजह से उन्होंने उन्हें ठुकरा दिया था।