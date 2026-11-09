दिवाली पर तमिल सितारे को याद कर भावुक हुए धनुष

धनुष दिवाली पर किसे याद कर हुए भावुक? बोले- उनकी आवाज और यादें हमेशा जिंदा रहेंगी

लेखन सयाली 02:29 pm Nov 09, 202602:29 pm

क्या है खबर?

दिवाली के मौके पर दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता धनुष एक सितारे को याद करके भावुक हो गए। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक मशहूर तमिल हस्ती को याद किया, जिनका त्योहारों के मौके पर टीवी पर आना कई तमिल घरों में एक परंपरा हुआ करती थी। धनुष ने जाने-माने तमिल विद्वान और लोकप्रिय डिबेट शो के होस्ट सोलोमन पप्पैया के लिए पोस्ट साझा किया, जिनका 11 सितंबर को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया था।