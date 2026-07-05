'पंडवानी क्वीन' तीजन बाई की अनूठी विरासत की पूरी कहानी

छत्तीसगढ़ का गौरव 'पंडवानी क्वीन' तीजन बाई कौन थीं, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया नमन?

लेखन नेहा शर्मा 11:51 am Jul 05, 202611:51 am

क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक कला 'पंडवानी' को दुनियाभर के मंचों पर पहुंचाने वाली पद्म विभूषण डॉ तीजन बाई का निधन हो गया है। उनके जाने से कला और संस्कृति जगत का एक महान युग समाप्त हो गया है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरा देश शोक में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरुषों के वर्चस्व वाली इस विधा में अपनी अलग पहचान बनाने वाली तीजन बाई आखिर कौन थीं? आइए जानें उनकी अनूठी विरासत की पूरी कहानी।