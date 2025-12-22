जेम्स रैन्सोन कौन थे, जिन्होंने 46 साल में की आत्महत्या? इन फिल्मों से मिली थी शोहरत
क्या है खबर?
हॉलीवुड से बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। मशहूर अभिनेता जेम्स रैन्सोन का 46 साल में निधन हो गया, जिससे हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई है। लॉस एंजिल्स काउंटी मेडिकल एग्जामिनर के मुताबिक, अभिनेता का निधन 19 दिसंबर को हुआ है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जेम्स अपने घर पर मृत पाए गए थे। उनकी मौत को कथित आत्महत्या बताया जा रहा है। इस दुखद खबर से अभिनेता का परिवार और प्रशंसक भी सदमे में है।
परिचय
जानिए कौन थे जेम्स रैन्सोन
साल 1979 में बाल्टीमोर में जन्मे जेम्स, हॉलीवुड सिनेमा का जाना-माना नाम थे। मैरीलैंड के कार्वर सेंटर फॉर आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। 2002 में जेम्स को पहली फिल्म 'केन पार्क' मिली। इसके बाद से उन्होंने पीछे पलटकर नहीं देखा। जेम्स को सफलता HBO के चर्चित क्राइम शो 'द वायर' से मिली थी। शो में चेस्टर जिग्गी का किरदार निभाकर वह टीवी की दुनिया में छा गए थे।
फिल्में
इन फिल्मों में नजर आ चुके थे जेम्स
जेम्स को लोकप्रिय हॉरर फिल्म 'इट: चैप्टर टू' में खूब सराहा गया। इसमें उन्होंने एडी कैस्पब्रैक का किरदार निभाया था। इसके अलावा, उन्हें 'टैंगरीन', 'सिनिस्टर', 'सिनिस्टर 2', स्पाइक ली की 'ओल्डबॉय' रीमेक और 'द ब्लैक फोन' जैसी फिल्मों में देखा जा चुका है। 'द ब्लैक फोन 2' में वह आखिरी बार नजर आए। यह अक्टूबर, 2025 में रिलीज हुई थी। जेम्स के निधन की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं।