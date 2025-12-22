जेम्स रैन्सोन का 46 साल की उम्र में निधन

जेम्स रैन्सोन कौन थे, जिन्होंने 46 साल में की आत्महत्या? इन फिल्मों से मिली थी शोहरत

लेखन ज्योति सिंह 09:32 am Dec 22, 202509:32 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड से बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। मशहूर अभिनेता जेम्स रैन्सोन का 46 साल में निधन हो गया, जिससे हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई है। लॉस एंजिल्स काउंटी मेडिकल एग्जामिनर के मुताबिक, अभिनेता का निधन 19 दिसंबर को हुआ है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जेम्स अपने घर पर मृत पाए गए थे। उनकी मौत को कथित आत्महत्या बताया जा रहा है। इस दुखद खबर से अभिनेता का परिवार और प्रशंसक भी सदमे में है।