श्रद्धा कपूर सीख रहीं लावणी डांस (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@shraddhakapoor)

श्रद्धा कपूर सीख रहीं लावणी डांस, इस फिल्म में निभाने जा रही हैं दमदार किरदार

लेखन ज्योति सिंह 01:28 pm Nov 06, 202501:28 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड की 'स्त्री' यानी श्रद्धा कपूर काफी समय से अपनी नई फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। उनका आगामी प्रोजेक्ट विथाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की जीवनी पर आधारित होगा। ताजा जानकारी है कि श्रद्धा ने इस फिल्म के लिए तीन महीने तक लावणी और गवलन डांस सीखा है। फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर करेंगे, जो इससे पहले विक्की कौशल की 'छावा' से प्रसिद्धी हासिल कर चुके हैं। आइए जानते हैं श्रद्धा की इस आगामी फिल्म के बारे में।