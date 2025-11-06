श्रद्धा कपूर सीख रहीं लावणी डांस, इस फिल्म में निभाने जा रही हैं दमदार किरदार
क्या है खबर?
बॉलीवुड की 'स्त्री' यानी श्रद्धा कपूर काफी समय से अपनी नई फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। उनका आगामी प्रोजेक्ट विथाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की जीवनी पर आधारित होगा। ताजा जानकारी है कि श्रद्धा ने इस फिल्म के लिए तीन महीने तक लावणी और गवलन डांस सीखा है। फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर करेंगे, जो इससे पहले विक्की कौशल की 'छावा' से प्रसिद्धी हासिल कर चुके हैं। आइए जानते हैं श्रद्धा की इस आगामी फिल्म के बारे में।
फिल्म
ये होगा श्रद्धा की नई फिल्म का नाम
विथाबाई भाऊ पर आधारित, श्रद्धा की बायोपिक फिल्म का नाम 'ईथा' रखा गया है। प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्र ने कहा, "उनकी मां शिवांगी कोल्हापुरी महाराष्ट्रीयन हैं, इसलिए श्रद्धा इस संस्कृति में गहराई से जुड़ी हैं। एक और खूबी उनकी डांस है, क्योंकि यह विथाबाई की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा थीा श्रद्धा ने महाराष्ट्र में जन्मी दो लोकनृत्य शैलियाँ, लावणी और गवलन सीखी है। तमाशा में इसका बड़े लेवल पर उपयोग किया जाता है।"
शेड्यूल
फिल्म का पहला शेड्यूल हो चुका शुरू
निर्माताओं की तरफ से भले आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन 'ईथा' की शूटिंग पिछले 1 नवंबर से शुरू हाे चुकी है। फिल्म का पहला नासिक से 50 किलोमीटर दूर एक गांव औंधेवाड़ी में शुरू किया गया है। अंदरूनी सूत्र ने बताया है कि श्रद्धा को शूट के दौरान काष्ठ शैली में साड़ी पहने हुए देखा गया है। एक हफ्ते की शूटिंग के बाद निर्माता नवंबर के आखिर और दिसंबर में सोलापुर, सतारा, नासिक और कोल्हापुर में फिल्मांकन करेगी।