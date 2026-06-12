दिग्गज अभिनेता दिनयार तीरंदाज कौन थे, जिनके निधन से सिनेमा में छाया शोक?
क्या है खबर?
सलमान खान की फिल्म 'हैलो ब्रदर' (1999) में नजर आ चुके दिग्गज अभिनेता दिनयार तीरंदाज का निधन हो गया है, जिससे सिनेमा जगत में मातम पसर गया। इस दुखद खबर की पुष्टि 'पारसी जोरोस्ट्रियन वर्ल्डवाइड- द हैदराबादी पेज' नाम के फेसबुक पेज ने की। पोस्ट में बताया गया है कि स्वर्गीय रुस्तम तीरंदाज के भाई मिस्टर दिनयार तीरंदाज का निधन हो गया है। अभिनेता ने 11 जून को मुंबई के वाडिया बंगली में दोपहर 3:45 बजे अपनी अंतिम सांस ली।
परिचय
90 के दशक में बनाया था शानदार करियर
आज की पीढ़ी भले तीरंदाज को न जानती हो, लेकिन 90 के दशक में वह भारतीय दर्शकों के बीच परिचित चेहरा थे। उन्होंने 1984 में आई फिल्म 'दुनिया' से अभिनय की शुरुआत की थी। धीरे-धीरे उन्होंने अपने सहज अभिनय गुण, किरदारों में वास्तिवकता लाने का हुनर और हास्यपूर्ण अंदाज से सिनेमा में खास जगह बना ली थी। उनके बारे में एक बात मशहूर थी कि वह जब-जब स्क्रीन पर आते थे, तो दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर देते थे।
करियर
टीवी और फिल्मों से छोड़ी अमिट छाप
तीरंदाज को सबसे ज्यादा लोकप्रियता 'नुक्कड़' और 'ब्योमकेश बख्शी' जैसे टीवी शो से मिली थी। वहीं उनका सबसे यादगार किरदार 'केकी दारूवाला' था, जो उन्होंने शो 'जुबान संभाल के' में निभाया था। लोगों को उनका कॉमिक अंदाज बेहद पसंद आता था। टीवी के अलावा, उन्हें सलमान की फिल्म 'हैलो ब्रदर', शाहरुख खान की फिल्म 'चलते चलते' और गोविंदा की फिल्म 'राजाजी' में देखा गया था। अन्य फिल्में 'अलबेला', 'दीवाना', 'मैंने प्यार क्यों किया' और 'दिल ने जिसे अपना कहा' थी।