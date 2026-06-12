अभिनेता दिनयार तीरंदाज का निधन

दिग्गज अभिनेता दिनयार तीरंदाज कौन थे, जिनके निधन से सिनेमा में छाया शोक?

लेखन ज्योति सिंह 01:06 pm Jun 12, 202601:06 pm

क्या है खबर?

सलमान खान की फिल्म 'हैलो ब्रदर' (1999) में नजर आ चुके दिग्गज अभिनेता दिनयार तीरंदाज का निधन हो गया है, जिससे सिनेमा जगत में मातम पसर गया। इस दुखद खबर की पुष्टि 'पारसी जोरोस्ट्रियन वर्ल्डवाइड- द हैदराबादी पेज' नाम के फेसबुक पेज ने की। पोस्ट में बताया गया है कि स्वर्गीय रुस्तम तीरंदाज के भाई मिस्टर दिनयार तीरंदाज का निधन हो गया है। अभिनेता ने 11 जून को मुंबई के वाडिया बंगली में दोपहर 3:45 बजे अपनी अंतिम सांस ली।