गायिका ध्वनि भानुशाली ने की सगाई? जानें कौन हैं उनके मंगेतर यश भानुशाली

लेखन नेहा शर्मा 10:30 am Nov 14, 202610:30 am

क्या है खबर?

मशहूर गायिका ध्वनि भानुशाली ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत का ऐलान करते हुए यश भानुशाली के साथ सगाई कर ली है। ध्वनि ने इंस्टाग्राम पर इस खास मौके की चार खूबसूरत तस्वीरें साझा कर सगाई की खुशखबरी दी है। साल 2018 में अपने संगीत करियर की शुरुआत करने वाली ध्वनि 'वास्ते', 'लेजा रे', 'दिलबर' और 'नयन' जैसे हिट गानों से घर-घर में पहचान बना चुकी हैं। आइए जानते हैं कौन हैं यश भानुशाली और क्या करते हैं?