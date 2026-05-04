तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर पहुंची तृषा कृष्णन

थलापति विजय के लिए अहम दिन, तिरुपति मंदिर पहुंची तृषा कृष्णन; देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 12:16 pm May 04, 202612:16 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार थलापति विजय और तृषा कृष्णन के कथित रिश्ते की खबरें काफी समय से चर्चा में हैं। इन चर्चाओं ने फिर लोगों का ध्यान खींचा है, क्योंकि अभिनेत्री ने तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर जाकर आशीर्वाद लिया। वैसे तो अभिनेत्री की मंदिर यात्रा उनके 43वें जन्मदिन के अवसर से जुड़ी है, लेकिन कुछ लोग इसे थलापति से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल, 4 मई तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की मतगणना का दिन है और अभिनेता अपनी पार्टी TVK के साथ मैदान में हैं।