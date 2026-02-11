जानिए कौप हैं राव इंद्रजीत सिंह

राजपाल यादव की 1 करोड़ रुपये की मदद करने वाले राव इंद्रजीत सिंह कौन हैं?

लेखन ज्योति सिंह 12:44 pm Feb 11, 202612:44 pm

क्या है खबर?

राजपाल यादव 9 करोड़ के कर्ज और चेक बाउंस मामले के चलते खबरों में हैं। 5 फरवरी को उन्होंने दिल्ली के तिहाड़ जेल में जेल अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इससे पहले उन्होंने बताया था कि वह गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं जिसके बाद अभिनेता सोनू सूद, गुरमीत चौधरी, और यहां तक कि तेज प्रताप यादव उनकी मदद को आगे आए। अब संगीत निर्माता राव इंद्रजीत सिंह ने राजपाल को आर्थिक सहायता करके चर्चा बटोरी है।