कौन हैं 12 करोड़ का ड्रग्स लाते पकड़ी गईं मॉडल हर्षा?

मॉडल हर्षा सनी कौन हैं, जो 12 करोड़ का ड्रग्स लाते हुए एयरपोर्ट पर धरी गई?

लेखन नेहा शर्मा 04:10 pm Jun 12, 202604:10 pm

क्या है खबर?

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आई एक महिला यात्री के पास से करीब 12 करोड़ रुपये का ड्रग्स बरामद किया गया है। सीमा शुल्क विभाग ने जब इस महिला को गिरफ्तार किया तो उसकी पहचान सामने आते ही अधिकारी भी दंग रह गए। पकड़ी गई आरोपी कोई आम महिला नहीं, बल्कि ग्लैमर जगत की एक मशहूर मॉडल हर्षा सनी है। आइए जानते हैं आखिर कौन हैं हर्षा, जिनका नाम अब इस अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी रैकेट से जुड़ चुका है।