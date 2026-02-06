अभिनेत्री अंजू कृष्णा को ड्रग के साथ गिरफ्तार किया गया

मलयालम अभिनेत्री अंजू कृष्णा कौन हैं, जिन्हें ड्रग्स केस में किया गया गिरफ्तार?

लेखन ज्योति सिंह 03:15 pm Feb 06, 202603:15 pm

क्या है खबर?

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी खबर आ रही है। जानी-मानी अभिनेत्री अंजू कृष्णा को एंटी-नारकोटिक्स इंटेलिजेंस यूनिट (ANIU) ने चेन्नई से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह गिरफ्तारी ड्रग्स मामले में की है, जिसमें सहायक निर्देशक विंसी निवेथा और अन्य 8 भी शामिल हैं। बताया जाता है कि पुलिस ने 5 फरवरी को वलसरवक्कम इलाके में छापेमारी की थी जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उनके पास से मेथामफेटामाइन और गांजा जैसे प्रतिबंधित ड्रग्स भी बरामद हुए।