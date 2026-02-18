दिग्गज अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे का निधन

अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे कौन थीं, जिनका कैंसर से हुआ निधन? सलमान खान से था खास नाता

लेखन ज्योति सिंह 10:47 am Feb 18, 202610:47 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड से 17 फरवरी की रात एक दुखद खबर आई जिसके बाद गम के बादल छा गए। मशहूर दिग्गज अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे ने कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी उम्र 60 साल थी। परिवार की ओर से उनके निधन की पुष्टि की गई है। अभिनेत्री के फैंस और सह-कलाकार सोशल मीडिया पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए प्रवीणा के परिवार को मुश्किल वक्त से लड़ने का साहस दे रहे हैं।