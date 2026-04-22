आलिया कुरैशी कौन हैं? विजय वर्मा के साथ सैर-सपाटे पर निकलकर बटोरी चर्चा
क्या है खबर?
अभिनेमा विजय वर्मा की सीरीज 'मटका किंग' का प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो पर हो चुका है। इस सीरीज से चर्चा बटोरने के अलावा, अभिनेता अपनी निजी जिंदगी काे लेकर भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। दरअसल, हाल ही में विजय को एक लड़की के साथ देखा गया। बस फिर क्या सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें लेकर अटकलें लगानी शुरू कर दीं। फैंस जानने के लिए बेताब हैं कि आखिर अभिनेता के साथ दिखी 'रहस्यमयी लड़की' कौन है।
परिचय
आलिया कुरैशी के साथ दिखे विजय
मुंबई में एक रेस्टोरेंट के बाहर विजय के साथ नजर आई 'रहस्यमयी लड़की' असल में अभिनेत्री आलिया कुरैशी हैं। अभिनय के अलावा, आलिया को गायिकी के लिए भी जाना जाता है। उन्हाेंने करियर की शुरुआत फरहान अख्तर द्वारा निर्मित सीरीज 'इटर्नली कन्फ्यूज्ड एंड ईगर फॉर लव' से की थी। 'बंदिश बैंडिट्स सीजन 2' के बाद आलिया ने शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' से बड़े पर्दे पर दस्तक दी। इसमें उन्होंने 'जानवी' नाम की लड़की का किरदार निभाया था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
⚠️🚨 Vijay Verma अपनी rumoured गर्लफ्रेंड के साथ आए नजर 😱— VINI 💞 (@_Vini_Attitude) April 22, 2026
Girlfriend का Face Reveal करके तमन्ना फैंस को दिया झटका,, क्या ये आधिकारिक रूप से तमन्ना के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने का तरीका था ?
आप सब को ये नई जोड़ी कैसी लगी कमेंट में बताए ? pic.twitter.com/nBkdBoweUK
प्रतिक्रिया
वीडियो देखकर लोग दे रहे प्रतिक्रिया
उधर विजय और आलिया को साथ देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं? कुछ ने तो दोनों को बधाई देनी शुरू कर दी। फिलहाल, सवालों की बौछार पर विजय या आलिया की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बता दें, विजय पहले तमन्ना भाटिया के साथ रिश्ते में रह चुके थे। 2025 में दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था।