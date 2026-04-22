आलिया कुरैशी कौन हैं? विजय वर्मा के साथ सैर-सपाटे पर निकलकर बटोरी चर्चा

⚠️🚨 Vijay Verma अपनी rumoured गर्लफ्रेंड के साथ आए नजर 😱 Girlfriend का Face Reveal करके तमन्ना फैंस को दिया झटका,, क्या ये आधिकारिक रूप से तमन्ना के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने का तरीका था ? आप सब को ये नई जोड़ी कैसी लगी कमेंट में बताए ? pic.twitter.com/nBkdBoweUK

प्रतिक्रिया

वीडियो देखकर लोग दे रहे प्रतिक्रिया

उधर विजय और आलिया को साथ देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं? कुछ ने तो दोनों को बधाई देनी शुरू कर दी। फिलहाल, सवालों की बौछार पर विजय या आलिया की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बता दें, विजय पहले तमन्ना भाटिया के साथ रिश्ते में रह चुके थे। 2025 में दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था।