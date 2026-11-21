'ये प्रेम मोल लिया' का OTT रिलीज

आयुष्मान-शरवरी की फिल्म की OTT रिलीज पर बड़ा अपडेट, सिनेमाघरों में आने से पहले चर्चा तेज

लेखन सयाली 04:52 pm Nov 21, 202604:52 pm

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की नई रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस बीच प्रशंसकों के मन में सवाल उठ रहा था कि वे इस फिल्म को किस OTT प्लेटफार्म पर देख सकेंगे। सूरज बड़जात्या की इस फिल्म के OTT रिलीज से जुड़ी जानकारी अब सामने आ गई है। यह फिल्म सिनेमाघरों में अपना प्रदर्शन पूरा करने के बाद 'अमेजन प्राइम वीडियो' पर रिलीज होगी।