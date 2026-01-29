अक्षय कुमार और निर्माताओं की खींचतान में फंसी 'हेरा फेरी 3', परेश रावल ने खोली पोल

बॉलीवुड की सबसे बड़ी कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'हेरा फेरी 3' पिछले काफी समय से अपनी स्टारकास्ट से ज्यादा विवादों को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान परेश रावल ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है, जो फिल्म के बंद होने को लेकर लगाई जा रही थीं। हाल ही में एक पॉडकास्ट में परेश ने फिल्म के भविष्य और अक्षय कुमार के साथ अपने कथित विवाद पर कई बातें कहीं।

बयान "सब कछुआ छाप अगरबत्ती है" अक्षय ने फिल्म को अचानक छोड़ने के लिए परेश पर 25 करोड़ रुपये का मानहानि का केस किया था। इन खबरों पर परेश बोले, "बीच में ये जो बात उठी थी कि अक्षय ने मुझ पर 25 करोड़ का केस कर दिया है, वो सब ठीक है यार... वो सब 'कछुआ छाप अगरबत्ती' जैसा है (यानी बेमतलब की बात)। सच तो ये है कि फिल्म 100 प्रतिशत बन रही है और हमारे बीच कोई कानूनी जंग नहीं है।"

कारणे परेश बोले- मेरी वजह से नहीं अटकी फिल्म परेश ने उन सभी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि उनके नखरों या फिल्म छोड़ने की वजह से प्रोजेक्ट रुका हुआ है। उन्होंने साफ किया कि फिल्म की देरी के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है। परेश बोले कि फिल्म की देरी से उनका कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि असली पेंच अक्षय और फिल्म के निर्माताओं के बीच चल रहे कुछ 'अनसुलझे मुद्दों' में फंसा हुआ है।

मुद्दा परेश को मामला सुलझने का इंतजार परेश ने साफ किया कि फिल्म की देरी का कारण उनके और अक्षय के बीच कोई लड़ाई नहीं, बल्कि अक्षय और फिल्म के निर्माताओं के बीच का एक तकनीकी मुद्दा है। उन्होंने संकेत दिया कि जैसे ही फिल्म के कागजी काम और तकनीकी मसले सुलझेंगे, 'हेरा फेरी 3' का काम आगे बढ़ेगा। परेश के इस बयान से साफ है कि वो फिल्म के लिए तैयार खड़े हैं, बस उन्हें अक्षय और निर्माताओं के बीच मतभेद सुलटने का इंतजार है।

