किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल'?

क्या है फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कहानी?

इस बार एक चालाक राजनेता 2 हजार करोड़ रुपये की लॉन्ड्रिंग करने के लिए जानबूझकर एक खराब फिल्म बनवाता है, लेकिन मामला तब और बिगड़ जाता है, जब जंगल में शूटिंग कर रही फिल्म की टीम को आतंकवादी हमले के दौरान असली फौज समझ लिया जाता है।

फिल्म में आपको 'वेलकम' सीरीज की तरह ही कॉमेडी, एक्शन और बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे।

अक्षय इसमें राजीव का किरदार निभा रहे हैं, उनके साथ अरशद वारसी और रवीना टंडन भी दिखाई देंगे।