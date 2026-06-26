किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल'?
'वेलकम' फ्रैंचाइजी की नई फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को रिलीज हुई है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडिस और दिशा पटानी इस फिल्म में अहम किरदारों में हैं और वे ढेर सारा मजा करते नजर आएंगे।
फिल्म को अहमद खान ने निर्देशित किया है। फिलहाल यह सिनेमाघरों में चल रही है और इसके बाद यह जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने लगेगी। उम्मीद है कि ये रिलीज के लगभग 8 हफ्ते बाद प्लेटफॉर्म पर आएगी।
क्या है फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कहानी?
इस बार एक चालाक राजनेता 2 हजार करोड़ रुपये की लॉन्ड्रिंग करने के लिए जानबूझकर एक खराब फिल्म बनवाता है, लेकिन मामला तब और बिगड़ जाता है, जब जंगल में शूटिंग कर रही फिल्म की टीम को आतंकवादी हमले के दौरान असली फौज समझ लिया जाता है।
फिल्म में आपको 'वेलकम' सीरीज की तरह ही कॉमेडी, एक्शन और बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे।
अक्षय इसमें राजीव का किरदार निभा रहे हैं, उनके साथ अरशद वारसी और रवीना टंडन भी दिखाई देंगे।