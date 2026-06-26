'वेलकम 3' रिव्यू: अक्षय कुमार और पुरानी पलटन ने धमाल किया या निराश? जनता ने बताया

एक्टिंग

चला पुरानी पलटन का जादू

अक्षय को अपनी पुरानी फॉर्म में देखकर फैंस बेहद खुश हैं और उनकी कॉमिक टाइमिंग की जमकर तारीफ हो रही है। लोग सुनील शेट्टी के काम को एक सुखद सरप्राइज बता रहे हैं, जबकि परेश रावल, जॉनी लीवर और राजपाल यादव की पलटन ने भी लोगों को खूब हंसाया है। सोशल मीडिया पर जनता जिस बात से सबसे ज्यादा भावुक और खुश है, वो है बड़े पर्दे पर सालों बाद अक्षय-सुनील और अक्षय-रवीना टंडन की जोड़ी को एक साथ देखना।