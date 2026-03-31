'वेलकम टू द जंगल' की शूटिंग में हुआ बदलाव

'किंग' के बाद 'वेलकम टू द जंगल' का दुबई दौरा रद्द, निर्माताओं ने लिया ये फैसला

लेखन ज्योति सिंह 11:09 am Mar 31, 202611:09 am

क्या है खबर?

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का असर भारतीय सिनेमा पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। एक दिन पहले, शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का दुबई दौरा रद्द किया गया था। अब खबर है कि अक्षय कुमार की आगामी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के साथ भी ऐसा होने जा रहा है। दरअसल, निर्देशक अहमद खान फिल्म के एक गाने की शूटिंग के लिए दुबई जाने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने इस योजना को बदल दिया है।