फिल्म 'किंग' का दुबई दौरा रद्द

मध्य पूर्व तनाव का असर, शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का दुबई दौरा हुआ रद्द

लेखन ज्योति सिंह 11:44 am Mar 30, 202611:44 am

क्या है खबर?

दिसंबर, 2023 में आई 'डंकी' के बाद, शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का हर किसी को इंतजार है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म की रिलीज पहले ही बता दी है, जिसके अनुसार यह क्रिसमस, 2026 पर आएगी। फिल्म की दिलचस्प बढ़ाने की एक और वजह है कि इसमें सुहाना खान पहली बार पिता शाहरुख के साथ दिखेंगी। इस बीच खबर है कि मध्य पूर्व तनाव के कारण 'किंग' का एक्शन सीक्वेंस रद्द हो गया है जो दुबई में होना था।