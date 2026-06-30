रवीना टंडन ने खोले अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' के राज, फिल्म ने 4 दिन में 100 करोड़ किए पार
वेलकम सीरीज की नई कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज के सिर्फ 4 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।
ये फिल्म 26 जून को रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन जैसे बड़े सितारों से सजी यह फिल्म दर्शकों को फिर से सिनेमाघरों तक खींच लाई है। आजकल के सीक्वल के लिए यह काफी अनोखी बात है।
रवीना टंडन ने की सह-अभिनेताओं की तारीफ
रवीना ने बताया कि फिल्म का मजाक थोड़ा बढ़ा-चढ़ाकर है, इसे असलियत की जगह बस मनोरंजन के लिए देखना चाहिए। उन्होंने सेट के माहौल को बहुत खुशनुमा और खेल-खेल वाला बताया।
उनके मुताबिक, अक्षय ही खेल और शरारतों की शुरुआत करते थे। रवीना ने याद करते हुए बताया कि शूटिंग के ब्रेक में वे सभी खूब खेलकूद करते थे और इसे एक मजेदार पिकनिक मानते थे।
रवीना का यह भी कहना है कि कॉमेडी फिल्मों की वजह से दर्शक फिर से सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं और उत्साहित हो रहे हैं।