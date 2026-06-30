रवीना टंडन ने खोले अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' के राज, फिल्म ने 4 दिन में 100 करोड़ किए पार

रवीना टंडन ने की सह-अभिनेताओं की तारीफ

रवीना ने बताया कि फिल्म का मजाक थोड़ा बढ़ा-चढ़ाकर है, इसे असलियत की जगह बस मनोरंजन के लिए देखना चाहिए। उन्होंने सेट के माहौल को बहुत खुशनुमा और खेल-खेल वाला बताया।

उनके मुताबिक, अक्षय ही खेल और शरारतों की शुरुआत करते थे। रवीना ने याद करते हुए बताया कि शूटिंग के ब्रेक में वे सभी खूब खेलकूद करते थे और इसे एक मजेदार पिकनिक मानते थे।

रवीना का यह भी कहना है कि कॉमेडी फिल्मों की वजह से दर्शक फिर से सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं और उत्साहित हो रहे हैं।