'वेलकम टू ज जंगल' की प्रमाणन प्रकिया पूरी

'वेलकम टू ज जंगल' के इन दृश्यों पर सेंसर बोर्ड ने चलाई कैंची, मिला ये प्रमाणपत्र

लेखन ज्योति सिंह 01:09 pm Jun 22, 202601:09 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू ज जंगल' की रिलीज में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। इस कॉमेडी ड्रामा की एडवांस बुकिंग 23 जून से शुरू होगी, उससे पहले निर्माताओं ने फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के हवाले किया। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, CBFC ने फिल्म में 14 बदलावों का अनुरोध करते हुए आपत्तिजनक दृश्यों और संवादों पर जमकर कैंची चलाई है। आइए जानते हैं कि बोर्ड ने कौन-कौन से बदलाव किए हैं।