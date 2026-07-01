'वेलकम टू द जंगल' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'वेलकम टू द जंगल' पर 5वें दिन हुई नोटों की बारिश, इन फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

लेखन ज्योति सिंह 10:16 am Jul 01, 202610:16 am

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की दहाड़ बॉक्स ऑफिस पर जारी है। फिल्म ने विश्व स्तर पर 120 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। जल्द घरेलू स्तर पर यह कमाल दिखाएगी। दिलचस्प बात यह है कि चौथे दिन की कमाई के मुकाबले अक्षय की फिल्म ने 5वें दिन बढ़त हासिल की है। सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या बढ़ रही है और निर्माताओं की जेब भारी होती जा रही है। चलिए डालते हैं कलेक्शन पर नजर।