'वेलकम टू द जंगल' और 'काॅकटेल 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'वेलकम टू द जंगल' ने चौथे दिन की बंपर कमाई, 100 करोड़ के पार पहुंचा कलेक्शन

लेखन ज्योति सिंह 09:39 am Jun 30, 202609:39 am

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने कारोबारी दिनों में अपना दबदबा कम नहीं होने दिया। समीक्षकों और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया हासिल कर रही यह फिल्म विश्व स्तर पर 100 करोड़ रुपये का शानदार आंकड़ा पार कर चुकी है। बता दें, अहमद खान द्वारा निर्देशित यह फिल्म साल 2007 में आई 'वेलकम' की तीसरी कड़ी है। दूसरी ओर, शाहिद कपूर की फिल्म 'काॅकटेल 2' की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। इसने 11वें दिन सबसे कम कारोबार किया।