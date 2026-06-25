'वेलकम टू द जंगल' की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट

'वेलकम टू द जंगल' का एडवांस बुकिंग में कैसा हाल? पहले दिन कमा सकती है इतने करोड़

लेखन ज्योति सिंह 05:42 pm Jun 25, 202605:42 pm

क्या है खबर?

'भूत बंगला' की सफलता के बाद, अक्षय कुमार अगली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के साथ लौट रहे हैं। अहमद खान के निर्देशन में बनी यह 'वेलकम' फ्रैंचाइजी की तीसरी कड़ी है, जिसकी रिलीज में अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। हाल ही में, निर्माताओं ने इसकी एडवांस बुकिंग शुरू की थी, जिसके आधार पर फिल्म समीक्षकों ने ओपनिंग डे कलेक्शन को लेकर भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी है। आइए डालते हैं इसकी एडवांस बुकिंग पर एक नजर।