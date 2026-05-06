'सिटाडेल 2' से दिल जीतने आईं प्रियंका चोपड़ा, इन फिल्मों-सीरीज से भी लूटी वाहवाही

'सिटाडेल 2' से दिल जीतने आईं प्रियंका चोपड़ा, इन फिल्मों-सीरीज से भी लूटी वाहवाही
क्या है खबर?
प्रियंका चोपड़ा की कामयाबी के चर्चे पूरी दुनिया में गूंजते हैं। यही कारण है कि उनकी हर परियोजना का इंतजार फैंस बेसब्री से करते हैं। 6 मई को अभिनेत्री अपनी चर्चित हॉलीवुड वेब सीरीज 'सिटाडेल' का दूसरा सीजन लेकर आई हैं। इस जासूसी-थ्रिलर का प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो पर किया गया है, जिसमें रिचर्ड मैडेन भी मुख्य किरदार में हैं। आइए जानते हैं प्रियंका की पिछली हॉलीवुड फिल्मों-सीरीज के बारे में, जिन्होंने उन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाई।
#1
'क्वांटिको'
टीवी सीरीज 'क्वांटिको' को प्रियंका के करियर का सबसे बड़ा मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि इसने उन्हें विश्व स्तर पर कामयाबी दिलाने का काम किया। इस सीरीज में उन्होंने 'एलेक्स पैरिश' नाम की एक तेज-तर्रार FBI का रोल निभाया है। उनका अभिनय इतना शानदार रहा कि लगातार 2 साल उन्होंने इसके लिए पीपुल्स चॉइस पुरस्कार जीता। यही नहीं, प्रियंका पहली दक्षिण एशियाई अभिनेत्री बन गईं, जिसने किसी बड़े अमेरिकी टीवी नेटवर्क (ABC) के शो में मुख्य भूमिका निभाई।
#2
'सिटाडेल'
प्राइम वीडियो पर 'सिटाडेल' का पहला सीजन साल 2023 में आया था। यह जासूसी थ्रिलर सीरीज है, जिसमें प्रियंका ने 'नादिया सिंह' का रोल निभाया है, जो सिटाडेल की एक एलीट जासूस है। 'गेम ऑफ थ्रोन्स' वाले अभिनेता रिचर्ड मैडेन भी सीरीज में मुख्य किरदार में हैं। 6 एपिसोड वाली इस सीरीज में, प्रियंका ने अपने अभिनय से ग्लोबल स्तर पर कामयाबी हासिल की। खबरों के मुताबिक, 'सिटाडेल' में उन्होंने करीब 80 प्रतिशत स्टंट खुद किए हैं।
#3 & #4
'हैड्स ऑफ स्टेट' और 'द ब्लफ'
2025 में आई एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'हैड्स ऑफ स्टेट' भी प्रियंका के हॉलीवुड करियर में चार चांद लगाने का काम कर चुकी है। इसमें उनके साथ जॉन सीना और इड्रिस एल्बा भी नजर आए थे। यह एक 'बडी-कॉप' फिल्म है, जिसमें कॉमेडी के साथ-साथ हाई-ऑक्टेन एक्शन दृश्य हैं। फिल्म 'द ब्लफ' में, प्रियंका ने पिछले जासूसी किरदारों से बिल्कुल अलग किरदार निभाया है। पूर्व महिला समुद्री डाकू के किरदार में वह तलवारबाजी और पुराने हथियारों का इस्तेमाल करते नजर आईं हैं।