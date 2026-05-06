'सिटाडेल 2' से दिल जीतने आईं प्रियंका चोपड़ा, इन फिल्मों-सीरीज से भी लूटी वाहवाही

#1 'क्वांटिको' टीवी सीरीज 'क्वांटिको' को प्रियंका के करियर का सबसे बड़ा मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि इसने उन्हें विश्व स्तर पर कामयाबी दिलाने का काम किया। इस सीरीज में उन्होंने 'एलेक्स पैरिश' नाम की एक तेज-तर्रार FBI का रोल निभाया है। उनका अभिनय इतना शानदार रहा कि लगातार 2 साल उन्होंने इसके लिए पीपुल्स चॉइस पुरस्कार जीता। यही नहीं, प्रियंका पहली दक्षिण एशियाई अभिनेत्री बन गईं, जिसने किसी बड़े अमेरिकी टीवी नेटवर्क (ABC) के शो में मुख्य भूमिका निभाई।

#2 'सिटाडेल' प्राइम वीडियो पर 'सिटाडेल' का पहला सीजन साल 2023 में आया था। यह जासूसी थ्रिलर सीरीज है, जिसमें प्रियंका ने 'नादिया सिंह' का रोल निभाया है, जो सिटाडेल की एक एलीट जासूस है। 'गेम ऑफ थ्रोन्स' वाले अभिनेता रिचर्ड मैडेन भी सीरीज में मुख्य किरदार में हैं। 6 एपिसोड वाली इस सीरीज में, प्रियंका ने अपने अभिनय से ग्लोबल स्तर पर कामयाबी हासिल की। खबरों के मुताबिक, 'सिटाडेल' में उन्होंने करीब 80 प्रतिशत स्टंट खुद किए हैं।

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