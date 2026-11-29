CINTAA विवाद में कैसे फंसे दीपक काजिर? उपासना सिंह ने खोली पोल

CINTAA विवाद: दीपक काजिर संग हुई मारपीट या उन्होंने की गाली-गलौज? उपासना सिंह ने खोली पोल

लेखन नेहा शर्मा 02:25 pm Nov 29, 202602:25 pm

क्या है खबर?

टीवी और फिल्म जगत के वरिष्ठ अभिनेता दीपक काजिर केजरीवाल CINTAA विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। ये पूरा मामला 26 नवंबर को मुंबई स्थित CINTAA कार्यालय में हुई हाथापाई से जुड़ा है। इस घटना के बाद अभिनेता पर मारपीट के आरोप लगे हैं। CINTAA अध्यक्ष उपासना सिंह ने दीपक पर कार्यालय में हंगामा करने और सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है, वहीं FWICE अध्यक्ष बीएन तिवारी ने भी घटना को लेकर अपनी बात रखी है।