FWICE अध्यक्ष की बड़ी चेतावनी- बंद हो सकता है पूरा बॉलीवुड, सड़कों पर आ जाएंगे लोग

हालत कैमरे के पीछे काम करने वालों की स्थिति बेहद बदहाल FWICE के अध्यक्ष बीएन तिवारी के अनुसार, आज के समय में बॉलीवुड के भीतर सबसे बड़ी चिंता का विषय कैमरे के पीछे काम करने वाले लोगों की बदहाल स्थिति है। ANI से तिवारी ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के कई कर्मचारी और मजदूर बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनके पास काम की कमी है, उन्हें उनके किए काम का भुगतान देरी से मिल रहा है और जरूरत से ज्यादा लंबे समय तक काम कराया जा रहा है।

होड़ कंटेंट की अंधी दौड़ में खत्म हो रही फिल्मों की क्वालिटी, मजदूर हो रहे बेरोजगार तिवारी के मुताबिक, बॉलीवुड अब बड़े पर्दे की चकाचौंध से सिमटकर मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया है। इस बदलाव ने कैमरे के पीछे पसीना बहाने वाले मजदूरों को बेरोजगार और बेबस कर दिया है।उन्होंने कहा, "बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म खुल गए हैं और मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से फिल्में बनने लगी हैं। कंटेंट में गुणवत्ता का कोई मतलब नहीं रह गया है। हर कोई बस ज्यादा से ज्यादा कंटेंट निकालने की होड़ में लगा हुआ है।"

Advertisement

दोहरी मार बॉलीवुड के दैनिक वेतन भोगी मजदूरों पर दोहरी मार तिवारी ने साफ किया कि इस नए चलन का सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ रहा है, जो कैमरे के पीछे दिन-रात मेहनत करते हैं, जिनमें स्पॉट बॉय, लाइट मैन, आर्ट निर्देशक और छोटे कलाकार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इनमें बहुत से कर्मचारियों को कई-कई घंटों तक लगातार काम करने के बाद भी उनका उचित और तय मेहनताना नहीं दिया जा रहा है। इससे सबसे बड़ा नुकसान दैनिक वेतन भोगी मजदूरों की दिहाड़ी का हो रहा है।

Advertisement

भुगतान 20-20 घंटे काम, फिर भी पैसों में 60 प्रतिशत तक की कटौती अध्यक्ष ने कहा, "मजदूरों 8 घंटे के काम का पैसा भी ठीक से नहीं मिल रहा है, जबकि उनसे 20-20 घंटे तक काम कराया जा रहा है। इसके अलावा उनके पैसों में 50 से 60 प्रतिशत तक की बड़ी कटौती कर दी जाती है। कई कामगार और मजदूर इस शोषण को चुपचाप सहने और कम पैसों में काम करने के लिए सिर्फ इसलिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें काम की सख्त जरूरत है और उन्हें अपने परिवार का पेट पालना है।"