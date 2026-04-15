'गेम ऑफ थ्रोन्स' फैंस के लिए खुशखबरी, फिल्म 'एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट' का धमाकेदार ऐलान
वार्नर ब्रदर्स ने सिनेसकॉन में एक बड़ा ऐलान किया है। 'गेम ऑफ थ्रोन्स: एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट' नाम की नई फिल्म जल्द आने वाली है। यह फिल्म हमें एगॉन टार्गेरियन के उस मशहूर अभियान की कहानी दिखाएगी, जब उसने वेस्टरॉस को एकजुट करने का बीड़ा उठाया था। जॉर्ज आर.आर. मार्टिन की इसी शानदार दुनिया में हम टार्गेरियन राजवंश के शुरुआती दौर में वापस जाएंगे।
ब्यू विलिमोन लिखेंगे पटकथा
यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स के 2027 और उसके बाद के प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में शामिल है। हो सकता है रिलीज से पहले इसका नाम बदल दिया जाए। 'हाउस ऑफ कार्ड्स' और 'एंडोर' जैसे मशहूर शोज लिखने वाले ब्यू विलिमोन इसकी पटकथा लिख रहे हैं। ऐसे में आप दमदार राजनीतिक दांव-पेच के साथ-साथ ड्रैगन्स की जबरदस्त लड़ाई की उम्मीद कर सकते हैं। यह फिल्म 'गेम ऑफ थ्रोन्स' से जुड़े कई और आने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक है, जैसे 'हाउस ऑफ द ड्रैगन' का तीसरा सीजन। ये सभी प्रोजेक्ट्स पुराने और नए, दोनों तरह के प्रशंसकों को वेस्टरॉस की दुनिया में कई और रोमांचक अनुभव देने वाले हैं।