'गेम ऑफ थ्रोन्स' फैंस के लिए खुशखबरी, फिल्म 'एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट' का धमाकेदार ऐलान

ब्यू विलिमोन लिखेंगे पटकथा

यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स के 2027 और उसके बाद के प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में शामिल है। हो सकता है रिलीज से पहले इसका नाम बदल दिया जाए। 'हाउस ऑफ कार्ड्स' और 'एंडोर' जैसे मशहूर शोज लिखने वाले ब्यू विलिमोन इसकी पटकथा लिख रहे हैं। ऐसे में आप दमदार राजनीतिक दांव-पेच के साथ-साथ ड्रैगन्स की जबरदस्त लड़ाई की उम्मीद कर सकते हैं। यह फिल्म 'गेम ऑफ थ्रोन्स' से जुड़े कई और आने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक है, जैसे 'हाउस ऑफ द ड्रैगन' का तीसरा सीजन। ये सभी प्रोजेक्ट्स पुराने और नए, दोनों तरह के प्रशंसकों को वेस्टरॉस की दुनिया में कई और रोमांचक अनुभव देने वाले हैं।