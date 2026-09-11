वामिका को BMW नहीं मिली तो भड़के फैंस

वामिका गब्बी को BMW न मिलने पर भड़के प्रशंसक, बोले- उन्हें स्कूटी ही दे देते

लेखन नेहा शर्मा 04:03 pm Sep 11, 202604:03 pm

क्या है खबर?

निर्देशक अरुण मथेश्वरन की फिल्म 'DC' अगस्त में सिनेमाघरों में आई थी और इसे दर्शकों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। फिल्म में लोकेश कनगराज ने अभिनय जगत में कदम रखा है। इस फिल्म ने दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये की कमाई की। फिल्म की सफलता से खुश होकर सन पिक्चर्स के प्रमुख कलानिधि मारन ने पूरी टीम को BMW कारें तोहफे में दीं। हालांकि, फिल्म की लीड हीरोइन वामिका गब्बी को कार नहीं मिलने पर उनके प्रशंसक नाराज हो गए।