OTT पर धमाल मचाने आ रही लोकेश कनगराज की 'DC', प्यार और बदले की इस कहानी में दिखेगा नया अंदाज
मशहूर निर्देशक लोकेश कनगराज फिल्म 'DC' में पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद ये एक्शन से भरी फिल्म अब OTT पर दस्तक देने वाली है। फिल्म आगामी 4 सितंबर से अमेजन प्राइम वीडियो और सन NXT पर दिखेगी।
अरुण माथेश्वरन के निर्देशन में बनी यह फिल्म पुरानी 'देवदास' की कहानी को एक नए और गहरे अंदाज में दिखाती है। लोग इसे तमिल और तेलुगू भाषाओं में देख सकेंगे।
कनगराज का किरदार 'दास' त्रासदी और बदले से जूझता है
फिल्म में लोकेश कनगराज 'दास' का किरदार निभा रहे हैं। दास की जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है, जब उसकी प्रेमिका पार्वती की मौत हो जाती है, वहीं वामिका गब्बी 'चंद्रा' के रोल में हैं, जो अपने ऊपर हुए जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाती है। प्यार, दर्द और बदले पर बनी इस फिल्म को अनिरुद्ध रविचंदर का धमाकेदार म्यूजिक और भी खास बनाता है।
इस फिल्म से एक्टिंग में हाथ आजमाने के बाद लोकेश कनगराज दोबारा निर्देशन की दुनिया में लौटेंगे। वो अल्लू अर्जुन के साथ अपनी अगली बड़ी फिल्म 'AA23' पर काम शुरू करेंगे, जो उनके मशहूर 'लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स' (LCU) को एक अलग ही स्तर पर ले जाएगी।